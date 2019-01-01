أمر ملكي جديد يخص محمد بن سلمان وإطلاق 4 مشاريع عملاقة

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أطلق الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، 4 مشاريع ترفيهية في العاصمة السعودية الرياض، قيمتها 86 مليار ريال، ما يعادل 23 مليار دولار.
وتشمل المشاريع متنزهاً ومضماراً رياضياً ومركزاً للفنون.
إلى ذلك، أمر الملك سلمان بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة الرياض.