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أمر ملكي جديد يخص محمد بن سلمان وإطلاق 4 مشاريع عملاقة

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أطلق الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، 4 مشاريع ترفيهية في العاصمة السعودية الرياض، قيمتها 86 مليار ريال، ما يعادل 23 مليار دولار.

وتشمل المشاريع متنزهاً ومضماراً رياضياً ومركزاً للفنون.

إلى ذلك، أمر الملك سلمان بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة الرياض.

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