السائق المتسبب في وفاة اللواء العمودي يكشف ماحدث والنيابة العامة تقرر حبسه واشنطن تسخر من طلب روحاني من الشعب الإيراني «لعن» امريكا والسعودية واسرائيل وتصفعه بالرد السيرة الذاتية لمساعد وزير الدفاع اليمني الذي اعلن عن وفاته في حادث مؤلم الصين تصدر بيانا مهما عن اليمن وتشير الى حل وتوافق وطني زيدان يفوت على كلوب فرصة ضم نجم ريال مدريد إيران تقايض أوربا بالملف اليمني الشرعية تعلن موقفها من جولة المشاورات المقبلة وتوجه طلبا للأمم المتحدة بشأن اتفاق «السويد» وظيفة بلا دوام ولا مؤهلات ولا مسؤوليات... والراتب يبدأ من 2300 دولار شهريا هكذا ساهم التحالف العربي في دعم الحوثيين وإضعاف الحكومة الشرعية؟ «الوليد بن طلال» يتحدث عن كارثة استخباراتية سعودية
قررت النيابة العامة في منطقة الطالبية والعمرانية المصرية، حبس السائق المتسبب فى وفاة اللواء ركن عبدالله عبدالقادر العمودي، مساعد وزير الدفاع اليمني للموارد البشرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل الخطأ، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات، عقب معاينة موقع الحادث، وسؤال شهود الواقعة، أن العميد ركن عبد القادر العمودى، مستشار وزير الدفاع اليمني، صدمته امس الاثنين سيارة ربع نقل، محملة بأسطوانات بوتاجاز بشارع كعابيش بمنطقة فيصل، محل سكنه، أثناء شرائه احتياجات المنزل.
وأضافت التحقيقات، أن الأهالي حاولوا إنقاذه ونقلوه للمستشفي، وتبين أنه مصاب بجروح في مناطق متفرقة من الجسد وفي حالة خطرة، ولفظ أنفاسه متأثرة بإصابته.
وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب في الحادث حيث استمع رجال المباحث لأقواله بقسم شرطة الطالبية بالجيزة.
وقال السائق المحتجز بقسم الطالبية إنه لدى رجوعه للخلف للدوران في طريقه لمستودع أسطوانات بوتاجاز بشارع كعبيش، لم يلاحظ وقوف أي شخص بالخلف.
واضاف ، (بحسب وسائل اعلام مصرية) ً: "أنا كملت في طريقي لأن ماكنش فيه حاجة "ماكنش قصدي.. الأنابيب مخلياني مش شايف اللي ورايا".