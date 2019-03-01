السيرة الذاتية لمساعد وزير الدفاع اليمني الذي اعلن عن وفاته في حادث مؤلم

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 762

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة امس، اللواء الركن عبدالقادر عبدالله العمودي مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية، الذي توفي في حادث مروري في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد بيان النعي (اطلع عليه مأرب برس) أن الوطن وجيشنا اليمني خسر بهذا المصاب الاليم واحدا من ابرز قياداته العسكرية والاكاديمية التي كانت لها اسهامات كبيره في بناء الجيش وتشكله في مختلف المراحل.

وأعرب بيان النعي عن عظيم الأسى المواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم وأهله وذويه وأولاده وكافه محبيه الصبر والسلوان.

واعلن امس عن وفاة اللواء عبد القادر العمودي مساعد وزير الدفاع اليمني للقوى البشرية، في حادث سير بأحد شوارع العاصمة المصرية.

وتعرض العمودي لحادثة «دهس بشاحنة صغيرة»، في منطقة فيصل بالجيزة (غرب القاهرة).

و تم التحفظ على السائق والسيارة وتم استدعاء ابن المتوفى لسماع أقواله.

وكان العمودي يقوم بزيارة إلى مصر برفقة ابنته التي تخضع للعلاج في القاهرة.

من هو اللواء العمودي؟

اللواء الركن عبدالقادر عبدالله العمودي من مواليد قرية محمدة مديرية حجر محافظة حضرموت1958

تخرج من الكلية العسكرية العليا في الاتحاد السوفيتي سابقاً عام 1982م برتبة ملازم ثاني

تخرج من أكاديمية المدرعات من اوكرانيا عام 1989م

حاصل على زمالة كلية الدفاع الوطني من الأكاديمية العسكرية العليا 2008 - 2009 م

عمل مدرساً في الكلية العسكرية من 1982م إلى 1984م انتقل للتدريس في كلية القيادة والأركان من 1989م إلى 1990م .

عمل مدرساً في كلية القيادة والأركان بصنعاء من 1991م إلى 2004م

في عام 2008م عين بقرار رئاسي نائب مدير معهد الثلايا بعدن ورقي إلى رتبة عميد

عين بقرار رئاسي مدير لدائرة المدرعات بوزارة الدفاع من 2009م إلى 2012م

في 22 يونيو 2012م عين بقرار رئاسي أركان حرب لواء 37 مدرع بالخشعة

في 10 ابريل 2013م عين بقرار رئاسي قائدا للواء 37 مدرع بالخشعة وادي حضرموت خلفا للواء الصوملي

في الـ 16 من مايو عام 2014م صدر قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (18) لعام 2014م بتعينه مساعداً لوزير الدفاع للموارد البشرية وترقيته إلى رتبة اللواء في القوات المسلحة.