الصين تصدر بيانا مهما عن اليمن وتشير الى حل وتوافق وطني

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، إن بلاده تشعر بقلق كبير من عدم تنفيذ اتفاقيات السويد رغم مضي ثلاثة أشهر على توقيعها، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من كوارث الحرب، مبديًا أسفه لذلك.

وأكد في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تنفيذ اتفاقية الحديدة، سيهدئ الوضع في الحديدة وسيفتح الطريق الإنساني وستصل مزيد من المساعدات إلى اليمن بشكل سلس، وأن تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى، سيجمع آلاف الأسر، فيما ستعود مظاهر الحياة الطبيعة إلى تعز في حال نفذت الاتفاقية بدلاً من معاناة الحرب التي يعيشها أبناء تعز.

وقال السفير كانغ يونغ "إن الصين صديق صادق لليمن، وأضاف "نعتقد بأن الاتفاقيات السويدية مازالت أملا لحل القضية اليمنية، إن تنفيذ الاتفاقيات سيساعد في بناء الثقة المتبادلة ويضع أساسا للتوافق الوطني".

وجدد السفير الصيني وقوف بلاده إلى جوار اليمن في كل الظروف، ودعم كل جهود السلام في اليمن، مؤكدًا استعداد الصين للقيام بالمساهمات للعملية السلمية اليمنية.