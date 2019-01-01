زيدان يفوت على كلوب فرصة ضم نجم ريال مدريد

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد أغلقت الباب أمام يورجن كلوب مدرب ليفربول للتعاقد مع حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

وأوضح موقع دون بالون الإسباني أن عودة زيدان إلى ريال مدريد غيرت أشياء كثيرة للغاية ، وأنقلبت الأمور رأسًا على عقب ، خاصة بين أولئك اللاعبين الذين اعتبروا أنفسهم خارج نطاق الخدمة في مدريد ، وعلى رأسهم كيلور نافاس حارس المرمى الكوستاريكي.

وكان كيلور نافاس أحد اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدرب السابق سانتياجو سولاري هذا الموسم ، وكان الحارس الكوستاريكي على استعداد لمغادرة ريال مدريد في الصيف المقبل وسط اهتمام قوي من كلوب لجلبه إلى ليفربول.

ولكن ، بعد وصول زيدان مرة أخرى لريال مدريد ، ازدادت فرص مشاركة نافاس بشكل منتظم بعد أن لعب دور رئيسي في تتويج الريال بثلاث بطولات متتالية بدوري أبطال أوروبا خلال الولاية الأولى لزيدان قبل رحيله في الصيف الماضي.

وقد عاد نافاس للمشاركة أساسيًا في أول مباراة لزيدان في ولايته الثانية في ليلة الفوز على سيلتا فيجو 2-0 يوم السبت الماضي ، ليرسل زيدان رسالة واضحة لكلوب وللأندية الراغبة في ضم نافاس بأن الحارس الكوستاريكي ليس للبيع وهو على أتم الاستعداد للحفاظ عليه وإبقاءه ضمن تشكيلة الريال.

وقد قال نافاس عقب الفوز على سيلتا فيجو: أنا سعيد للغاية بعدما أتيحت لي الفرصة للعب أساسيًا ، أنا سعيد جدًا للقيام بذلك مرة أخرى ، مع زيدان كلنا سعداء للغاية ، نحن نعرفه بالفعل ، ونعرف طريقة عمله ، وأخبرني بما يريده مني ، حقًا إنه إنسان عظيم ، زيدان هو المدرب الذي يقول الحقيقة دائمًا.

وأضاف: في مرحلته السابقة ، كان دائمًا ما يمنحني الدعم والثقة ، ويأتي الآن وفي أول مباراة يمنحني الثقة باللعب بها ، ويعرفني ، ويعرف أنه إذا لم أضطر إلى اللعب ، فسأعمل وأكون متاحًا له ، أشعر بالهدوء: أعرف أن لدي مدرب أمامي أعرف أنه سيقول لي الحقيقة وهذا يعطيني الكثير من السلام.