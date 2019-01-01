اغتيال ضابط رفيع بالجيش اليمني في محافظة تعز

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اغتال مسلحون مجهولون الاثنين، ضابطا رفيعا بالجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقال بيان صادر عن اللواء 22 ميكا التابع للجيش بتعز، اطلعت عليه "عربي21" إن المقدم، عبدالله مقبل، أحد قادة سرايا اللواء، اغتيل مع أحد مرافقيه وسط مدينة تعز.

ووصف البيان العملية بأنها غادرة.

وهذه العملية هي الأولى بعد 24 ساعة من وصول محافظ تعز الجديد، نبيل شمسان، إلى المدينة في وقت سابق من أمس الأحد.

ونعت قيادة قوات اللواء 22 ميكا، مقتل المقدم مقبل، واعتبرتها بأنها خسارة كبيرة للواء، لما يمثله من نموذج للبطولة والتضحية لأجل تعز.

ودعا البيان كافة القيادات المعنية إلى القيام بواجبهم تجاه هذه الجريمة الخطيرة وكل الجرائم الإرهابية -حسب وصفه- وتوجيه الجهات الأمنية إلى القيام بدورها على أكمل وجه وإلقاء القبض على القتلة وايصالهم للعدالة.

وشددت قيادة اللواء 22 ميكا التابع للجيش على ضرورة الإسراع في مواجهة خطر الجماعات الإجرامية قبل خروج المحافطة عن السيطرة وما يمثل الانزلاق إلى هذا الوحل من تبعات على مستقبل المحافظة.

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وأفادت وسائل إعلام محلية، باندلاع مواجهات عنيفة، بين الجيش اليمني ومسلحين يتبعون كتائب أبي العباس المدعومة من الإمارات، وسط مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري، وفقا لموقع "أخبار اليمن" إن المواجهات اندلعت عقب اغتيال المقدم عبدالله مقبل أحد قادة اللواء 22 ميكا التابع للجيش اليمني، برصاص مسلحين يتبعون القيادي في كتائب أبي العباس يوسف الحياني.

وأضاف المصدر، أن حملة أمنية مشتركة من اللواء 22 ميكا والأجهزة الأمنية والوحدات الأخرى، تحركت للقبض على القتلة، وتفاجأت باستهدافها بمختلف الأسلحة من القوات التابعة لأبي العباس المتمركزة في الخط الدائري للمدينة، قبل انتهاء المواجهات بتسليم القتلة للحملة الأمنية.

وكانت قوات الجيش والشرطة في تعز، أطلقت في وقت سابق من العام الماضي، حملة مشتركة، بعدما شهدت المدينة موجة من عمليات الاغتيال بحق جنود من أفراد اللواء 22 ميكا التابع للجيش، تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تمثل جيوبا لخلايا الاغتيالات في القطاع الشرقي من المدينة. كما تقول مصادر عسكرية.