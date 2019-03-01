وظيفة بلا دوام ولا مؤهلات ولا مسؤوليات... والراتب يبدأ من 2300 دولار شهريا

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ماذا لو حصلت على راتب شهري قدره 2032 يورو (2293.65 $) في وظيفة لا تشترط الدوام ولا تتطلب مؤهلات ولا إمكانيات، وبعقد أبدي، وفوق كل ذلك لا تتحمل فيها مسؤوليات.
هذه وظيفة أعلنت عنها إحدى الشركات التابعة للحكومة السويدية في مدينة غوتنبرغ، حيث سيكون على الموظّف الذي سيتم تعيينه تسجيل الدخول والخروج للقطارات في محطة بالمدينة هي الآن قيد الإنشاء، بحسب "يورونيوز".
وطبيعة الوظيفة حسب الإعلان بأن يتوجه الموظف للمحطة صباحا ويضغط على الساعة الزمنية التي تنير مجموعة من مصابيح الفلورسنت ثم يعود مساءً للمكان نفسه من أجل إطفاء تلك المصابيح.
وتعود الفكرة إلى الثنائي الفني جاكوب سيني وسيمون جولدن، اللذين ساورتهما الرغبة في توظيف شخص محظوظ لا يفعل أي شيء طوال بقية حياته، وأعلنا أنهم سيبدأان بتلقي طلبات شغل الوظيفة في عام 2025 لكنهما نشرا الإعلان عبر الإنترنت.
وبحسب الإعلان سيكون للعامل الحق في الحصول على المزايا ذاتها التي يتمتع بها أي موظف آخر في القطاع العام، بما في ذلك إجازة مدفوعة الأجر وأحكام التقاعد.
ويبدأ الراتب الشهري بمبلغ 2032 يورو شهرياً، ويتبع ذلك زيادات سنوية بنسبة 3.2 بالمائة لمدة 120 عاماً على الأقل، لكن على الراغبين شغل هذه الوظيفة التحلي بالصبر، ذلك أنها ستبدأ مع انطلاق العمل في محطة السكك الحديدية في عام 2026.
وقال "يورونيوز" أن هذه الوظيفة تعد إعلاناً وترويجاً لمحطة سكك الحديد، ولمدينة غوتنبرغ، لأنه بسبب هذا الإعلان سيكثر الناس من إطلاق النكات والطرائف والقصص، وسيتم تداولها بين الناس حول هذه الوظيفة لسنوات طويلة.