هكذا ساهم التحالف العربي في دعم الحوثيين وإضعاف الحكومة الشرعية؟ «الوليد بن طلال» يتحدث عن كارثة استخباراتية سعودية توجيهات رئاسية هامه لمحافظ «عـدن» تحرك «حـوثي» طارئ وتعزيزات ضخمة تتدفق من خمس محافظات بإتجاه هذه الـجبهة الأولى من نوعها في العالم... ماذا تحمل الساعات المقبلة في قطر التحالف يتحدث عن عمليات ناجحة لمقاتلاته الحربية حصدت أكثر من 900 حوثي عاجل: قيادي إصلاحي يكشف عن ”قرار مفاجئ طال انتظاره“ اتخذه الرئيس ”هادي“ ”الحوثي“ يُصعد في ”الحديدة“ ويصفع ”لوليسجارد“ والأخير يتباكى اللواء أمين العكيمي يلتقي بقيادة الشرطة العسكرية بمحافظة الجوف اللواء أمين العكيمي يوجه دعوة خاصة للمنظمات الدولية ومكتب حقوق الانسان بالجوف يوثق جرائم مهولة منها إبادة 63 معلما تاريخا
أكد رجل الأعمال السعودي المشهور، الأمير الوليد بن طلال، أن الصحفي، جمال خاشقجي، كان صديقا له، معتبرا أن مقتله جريمة نكراء وكارثة استخباراتية، واتهم الغرب بتسييس القضية.
وقال بن طلال، في مقابلة مع قناة "روتانا خليجية"، مساء الاثنين: "خاشقجي كان صديقا لي، وبدأت الصداقة عندما كان رئيس تحرير جريدة في السعودية، وطلب مني مقابلة صحفية، وأعطيته مقابلة ضمت 4 أو 5 صفحات، وكانت قوية جدا. واستمرت العلاقة بيني وبينه".
وأضاف بن طلال أن خاشقجي ترك الصحيفة التي كان يشتغل فيها، وهي جريدة "الأخبار"، وانتقل إلى العمل في المؤسسة الإعلامية التابعة للأمير الوليد، لمدة 5 سنوات.
وتابع، تعليقا على مقتل الصحفي: "سأكون صريحا. ما صار جريمة نكراء لا يقبلها لا دين ولا عقل ولا فلسفة... وذلك كان كارثة استخباراتية على وزن ثقيل. والحكومة السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين شكلت لجنة لدراستها وتجنب تكرارها في مستقبل المملكة".
وأشار إلى أنه واثق في القضاء السعودي من أجل الوصول إلى العدالة، واتهم الغرب بتسييس القضية وحذر من ذلك.
واعتبر أن تسييس القضية في الغرب يأتي لسببين أولهما أن خاشقجي قتل في أكتوبر وهو شهر الانتخابات الأمريكية، ووسائل الإعلام الغربية "اليسارية" مثل "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" وغيرها، معادية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واستغلت ما حصل من أجل استهدافه بضرب حليفه، الأمير محمد بن سلمان.
وأشار إلى أن السبب الثاني هو التغير الكبير في السعودية في مجالات مختلفة جذرية في عهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفا أن من قاموا بتسييس القضية لا يريدون تغيرا في السعودية ونقلها إلى مكانة كبيرة، وتابع: "كنا في السعودية نائمين وكنا أقوياء، فما بالك لو صحونا"