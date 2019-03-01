التحالف يتحدث عن عمليات ناجحة لمقاتلاته الحربية حصدت أكثر من 900 حوثي

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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استعرض المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي اليوم الإثنين 18 مارس 2019 م في مؤتمره الصحفي الذي انعقد في الرياض، استعرض خارطة الاستهداف التي نفذتها طائرات التحالف العربي والتي تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثية، ودمرت العديد من المواقع والأهداف العسكرية والأسلحة والعربات المدرعة التابعة للمليشيا

وأكد المالكي أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من التحالف تستهدف الميليشيات الحوثية الإيرانية في عدة مواقع وتكبدها خسائر .

وأعلن العقيد المالكي استهداف التحالف العربي وفق عمليات تحري ومراقبة منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة، مؤكد أن التحالف لن يسمح أن تكون هناك أسلحة نوعية بأيدي مليشيا إرهابية.

وكشف ناطق التحالف العربي أن إجمالي خسائر مليشيا الحوثي خلال مارس الجاري بلغت 1148 قتيل وأن عدد المواقع والمعدات التي خسرتها المليشيا 347 موقعاً.

وقال "المالكي" في مؤتمر صحفي، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة، وأنها مستمرة في اختراق التهدئة، حيث ارتكبت 2361 اختراقا وانتهاكا في محافظة الحديدة .

واستنكر العقيد المالكي عمليات الإبادة التي تتعرض لها قبائل حجور في كشر بمحافظة حجة من قبل مليشيا الحوثي، موضحا أن المليشيا الحوثية قتلت أكثر من 200 من أبناء حجور إضافة إلى تفجير المنازل وإحراق المزارع وتهجير 5000 أسرة، منددا بصمت منسقة الشئون الإنسانية في اليمن عن جرائم المليشيا بحق المواطنين اليمنيين.