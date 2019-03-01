”الحوثي“ يُصعد في ”الحديدة“ ويصفع ”لوليسجارد“ والأخير يتباكى

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال عسكر زعيل عضو الوفد المفاوض للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الإثنين 18 مارس/آذار، ان مليشيا الحوثي الانقلابية صعدت عرقلة تنفيذ اتفاق ملف مدينة الحديدة (غربي اليمن).

وفي تدوينة على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، قال “زعيل” "في تطور للتصعيد الحوثي لعرقلة مساعي الأمم المتحدة لتنفيد اتفاق الحديدة، منعت المليشيات رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار مايكل لوليسجارد، من زيارة استطلاعية له إلى ميناء رأس عيسى".

وأشار زعيل إلى أن رئيس الفريق الأممي "تحرك إلى صنعاء وقدم شكوى إلى محمد الحوثي (قيادي لدى الجماعة)". ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا الاتهام حتى الآن.

وتحاول الأمم المتحدة تنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بإعادة الانتشار في الحديدة، وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار من جانب الطرفين في أطراف المدينة، حسبما أكد سكان محليون.

واتفقت الحكومة وجماعة الحوثي في السويد نهاية العام الماضي، على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة وموانئها الثلاث (الصليف، رأس عيسى، والحديدة) وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية برقابة أممية.

وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على توقيع هذا الاتفاق، فإنه لم يتم تنفيذه حتى اليوم وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلته.