عاجل: قيادي إصلاحي يكشف عن ”قرار مفاجئ طال انتظاره“ اتخذه الرئيس ”هادي“ ”الحوثي“ يُصعد في ”الحديدة“ ويصفع ”لوليسجارد“ والأخير يتباكى اللواء أمين العكيمي يلتقي بقيادة الشرطة العسكرية بمحافظة الجوف اللواء أمين العكيمي يوجه دعوة خاصة للمنظمات الدولية ومكتب حقوق الانسان بالجوف يوثق جرائم مهولة منها إبادة 63 معلما تاريخا لأول مرة.. الكشف عن عدد السجناء في سجون ”مأرب“ اللواء سلطان العرادة يلتقي رئيس أحد المنظمات الدولية ويعد بتقديم كافة التسهيلات لهم ... والمنظمة تكشف عن هدفها من زيارة مأرب السيسي يكرم أول طيارة إماراتية لهذه السبب اللجنة الرئاسية تكشف عن مهمتها في ”المهرة“ وتؤكد ان صلاحياتها ”مطلقة“ قائد الجيش الجزائري: يكشف عن المسئول عن حل الأزمة السياسية في بلاده دولة خليجية غير قطر تقرر الخروج من أوبك
عقد اليوم محافظ محافظة الجوف قايد المحور اللواء امين العكيمي لقاء مع قيادة الشرطة العسكرية بالمحافظة وذلك للاطلاع على سير العمل والوقوف على الجاهزية العسكرية , والاطلاع على خطط وانجازات الشرطة في المحافظة .
إضافة للوقوف على العراقيل التي تقف أمامهم , بهدف تذليل الصعاب والدفع بعمل الشرطة العسكرية إلى مستويات أكثر فعالية ونشاطا.
وفي اللقاء أكد محافظ الجوف، أهمية دور الشرطة العسكرية في خلق الانضباط وترسيخه، بما يمنع أي اختلالات أو اعوجاج للمهام القانونية المنوطة بمختلف الوحدات ويضمن أداءً نوعياً ومثالياً ومتكاملاً بين مختلف الوحدات العسكرية.
بدوره، استعرض قائد الشرطة العسكرية فرع الجوف العميد صالح البروشي، الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في تفعيل وبناء فرع الشرطة العسكرية وأدوارها ومهامها الحالية بالمناطق المحررة والخطط اللازمة لتطوير الأداء , إضافة إلى جهودهم في مساندة دور الجيش الوطني في المحافظة .