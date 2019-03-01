اللواء أمين العكيمي يلتقي بقيادة الشرطة العسكرية بمحافظة الجوف

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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عقد اليوم محافظ محافظة الجوف قايد المحور اللواء امين العكيمي لقاء مع قيادة الشرطة العسكرية بالمحافظة وذلك للاطلاع على سير العمل والوقوف على الجاهزية العسكرية , والاطلاع على خطط وانجازات الشرطة في المحافظة .

إضافة للوقوف على العراقيل التي تقف أمامهم , بهدف تذليل الصعاب والدفع بعمل الشرطة العسكرية إلى مستويات أكثر فعالية ونشاطا.

وفي اللقاء أكد محافظ الجوف، أهمية دور الشرطة العسكرية في خلق الانضباط وترسيخه، بما يمنع أي اختلالات أو اعوجاج للمهام القانونية المنوطة بمختلف الوحدات ويضمن أداءً نوعياً ومثالياً ومتكاملاً بين مختلف الوحدات العسكرية.

بدوره، استعرض قائد الشرطة العسكرية فرع الجوف العميد صالح البروشي، الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في تفعيل وبناء فرع الشرطة العسكرية وأدوارها ومهامها الحالية بالمناطق المحررة والخطط اللازمة لتطوير الأداء , إضافة إلى جهودهم في مساندة دور الجيش الوطني في المحافظة .