اللواء أمين العكيمي يوجه دعوة خاصة للمنظمات الدولية ومكتب حقوق الانسان بالجوف يوثق جرائم مهولة منها إبادة 63 معلما تاريخا

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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طالب اليوم محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي كافة المنظمات المحلية والدولية إلى تنشيط عملها الإنساني والحقوقي لكشف جرائم الميليشيا الحوثية وتعريتها أمام الرأي العام المحلي والدولي ولكي يقف العالم على حقيقتها.

وأضاف اللواء أمين العكيمي في مؤتمر صحفي عقد بمحافظة الجوف "إن الحوثيين ارتكبوا جرائم هي الأولى من نوعها عبر التأريخ.

وجاءت كلمة محافظ محافظة الجوف خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب حقوق الإنسان بمدينه الحزم عاصمة محافظة بهدف تسليط الضوء على جرائم الحوثيين وتوحشهم ضد الأرض والانسان في المحافظة , ومستعرضا لعمليات التفجير والتدمير والتخريب للمنازل والممتلكات الخاصة والمنشئات العامة .

وفي المؤتمر الصحفي عرض مكتب حقوق الانسان بالمحافظة، تقريرا حقوقيا مفصلا رصد فيه جريمة تدمير وتفجير الحوثيين للممتلكات الخاصة ،والمنشئات العامة ما بين 2015 م وحتى 2018 م .

كما وثق فريق الرصد والتوثيق تفجير وتدمير الحوثيين لـ(1722) ممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة بينها تفجير (32 ) منزلاً سكنياً و35 مدرسة ومرفق تعليمي تضرر كلياً ، إضافة الى تدمير (57) مركزاً ومحلاً تجارياً وتضرر ( 1500) مزرعة وتعطيل (10 ) آبار مياه وتفجير (3 ) مقرات حزبية بالاضافة الى تدمير (10 ) مبان حكومية و(6) مرافق صحية و ( 63 ) معلماً اثرياً ومدن تاريخية اصبحت شبه مهدمة كلياً في مختلف مديريات الجوف.

ولفت التقرير الى ان المليشيات الانقلابية تنتهج جريمة التفجير والتدمير للمنازل والممتلكات الخاصة والعامة بشكل ممنهج والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم .

وأكد أن مثل هذا الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتندرج ضمن قائمة الاٍرهاب والجرائم ضد الانسانية، وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والاعراف الدولية.