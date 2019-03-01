اللواء سلطان العرادة يلتقي رئيس أحد المنظمات الدولية ويعد بتقديم كافة التسهيلات لهم ... والمنظمة تكشف عن هدفها من زيارة مأرب

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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طالب اليوم محافظ محافظة مارب اللواء سلطان بن علي العرادة بالتزام المنظمات الدولية بمعايير العمل الإنساني الدولي أثناء دراسة وتقييم احتياجات النازحين والاعتماد على الإحصائيات الرسمية الصادرة بناء على عمليات حصر دقيقة وأبحاث استقصائية ميدانية بدلاً من الاعتماد على تقارير مكتبية مغلوطة عن المحافظة.

جاء هذا خلال لقاء محافظ المحافظة بوفد بعثة منظمة الهجرة الدولية بمكتب اليمن ، وناقش معهم أولويات تدخلات المنظمة في دعم القطاع الصحي وقطاعي المياه والبيئة وإدارة مخيمات النازحين في المحافظة.

كما أبدى استعداد السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية للتعاون مع المنظمة ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها بما يمكنها من تنفيذ برامجها وأنشطتها ومشاريعها الإنسانية القادمة في المحافظة.

كما أشار المحافظ العرادة إلى الجهود المبذولة لاستقبال النازحين وإيوائهم وتوفير الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتهم الضرورية في الجوانب الصحية والتعليمية والمياه والإصحاح البيئي وفي شتى المجالات الخدمية.

موضحا حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في محافظة مأرب في الوقت الراهن مع استمرار حركة النزوح الكبيرة إلى مدينة مأرب من جميع المحافظات اليمنية ، ولاسيما من المناطق الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية ، هرباً من بطش المليشيات الانقلابية ، وبحثاً عن الأمن والحرية والعيش بكرامة.

من جانبه أوضح رئيس وفد منظمة الهجرة الدولية ونائب رئيس بعثتها في مكتب اليمن جون ماكيو ، أن زيارة فريق المنظمة إلى محافظة مأرب تهدف إلى تعقب النازحين في المحافظة وزيارتهم إلى مخيمات الإيواء والنزوح والاطلاع عن كثب على احتياجاتهم ، وتقييم الحالة الإنسانية في محافظة مأرب عموماً والاستجابة لها في مشاريع المنظمة القادمة.

وأشار إلى أن مجالات تدخلات منظمته متنوعاً، يأتي في مقدمتها دعم القطاع الصحي ودعم قطاع المياه لتوفير مياه شرب صحية ودعم مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي وإدارة مخيمات النازحين.