السيسي يكرم أول طيارة إماراتية لهذه السبب

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كرم الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، خلال الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والأفريقي، عددا من النماذج الشبابية الناجحة من مصر والعالم العربي والأفريقي.
وكان من ضمن المكرمين الفتاة الإماراتية "مريم المنصوري"، التي تعد أول امرأة مقاتلة في الإمارات العربية المتحدة، والتي شاركت في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".
وكرم الرئيس المصري كل من "هايدي تقي"، و"هديل طارق" و"مي لؤي الحديدي" من مصر، لحصولهن على الجائزة الأولى للعقول الشابة الخلاقة في المسابقة التي أجريت في إيطاليا عام 2019.
وقد شاركت قائدة المقاتلة الإماراتية في عمليات قصف مواقع تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا، بعد تأكيد الإمارات رسميا مشاركتها في الضربات التي قادتها الولايات المتحدة، عام 2014.
وقالت مصادر حينها إن الرائد الطيار "مريم المنصوري لم تحلق بالطائرة وحسب بل إنها كانت قائدة التشكيل الجوي" الذي نفذ الضربات.
و"مريم" هي أول امرأة إماراتية تقود مقاتلة عسكرية في الإمارات، حيث تقود مقاتلة "إف-16" الأمريكية الصنع وسبق أن استضافتها عدة قنوات تلفزيونية.