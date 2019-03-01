اللجنة الرئاسية تكشف عن مهمتها في ”المهرة“ وتؤكد ان صلاحياتها ”مطلقة“

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ناقشت اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على أوضاع محافظة المهرة، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق عبدالله النخعي، مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، الاثنين 18 مارس/آذار، مجمل الأوضاع والتحديات الأمنية والمقترحات والحلول التي تضمن بقاء المهرة آمنة مستقرة.
وقال ”النخعي“ أن مهمة اللجنة الرئاسية هي ”الإطلاع عن قرب على طبيعة الأوضاع بالمحافظة خاصة في الجانب الأمني والعسكري والجلوس مع جميع الأطراف بالمحافظة والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم سعياً لوضع الحلول المناسبة والخروج بنتائج عملية تنهي الاختلالات الأمنية الحاصلة منعاً لانزلاق المحافظة في مستنقع الفوضى“.
وأكد بأن لدى اللجنة صلاحيات كاملة لاتخاذ أي قرارات من شأنها أن تخدم المحافظة، وأن هناك لجنة من الحكومة ستنزل قريباً للمهرة للاطلاع على الجوانب التنموية والخدمية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء"سبأ".
وأشاد رئيس اللجنة بالنجاحات الملموسة التي حققتها المحافظة في الوقت الراهن وسعي قيادة السلطة المحلية الى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية من خلال ما يتم تنفيذه من مشاريع خدمية وتنموية.
ولفت إلى أن المهرة تحظى باهتمام خاص من رئيس الجمهورية شخصياً، مثمناً الدعم اللامحدود الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية للمهرة في مختلف المجالات.
وكانت اللجنة الرئاسية قد وصلت أمس الأحد إلى محافظة المهرة (شرقي اليمن) وذلك عقب تأزم الأوضاع وتصاعد الأصوات المناهضة لتواجد القوات السعودية بالمحافظة.