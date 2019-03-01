اللواء سلطان العرادة يلتقي رئيس أحد المنظمات الدولية ويعد بتقديم كافة التسهيلات لهم ... والمنظمة تكشف عن هدفها من زيارة مأرب السيسي يكرم أول طيارة إماراتية لهذه السبب اللجنة الرئاسية تكشف عن مهمتها في ”المهرة“ وتؤكد ان صلاحياتها ”مطلقة“ قائد الجيش الجزائري: يكشف عن المسئول عن حل الأزمة السياسية في بلاده دولة خليجية غير قطر تقرر الخروج من أوبك مناورات عسكرية إيرانية مع دول مجاورة وصديقة .. رسائل خاصة لدول الخليج الحكومة تعلن : «سندفع راتب شهرين لموظفي هذا القطاع» وتبشر باقي الموظفين 10 اختراقات علمية تقهر الأرق! 5 سعوديات برزن باحترافية في عالمهن وتخصصهن بورصة دولة عربية تخسر اليوم أكثر من 3 مليار بختام تعاملات
أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الاثنين، أن سلطنة عمان قررت الخروج من لجنة "أوبك +".
وقال الفالح للصحفيين: "في ديسمبر / كانون الأول، عرضت عمان ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة من خارج أوبك، وكان الخيار كازاخستان، فالأخيرة وافقت على الانضمام ورحبنا بكازاخستان".
وأضاف قائلا: "كما بقي أعضاء آخرون في اللجنة ونرحب بمساهمتهم، كأعضاء من اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاقية خفض انتاج النفط أوبك".
يذكر أن وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" كانوا قد قد قرروا في اجتماعهم، الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني/يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما يشمل قيام دول أوبك بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج أوبك — بما قدره 400 ألف برميل يوميا. فيما وافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018".
وكانت قطر أعلنت في الثالث من ديسمبر من عام 2018 انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اعتبارا من يناير 2019م.