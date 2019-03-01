مناورات عسكرية إيرانية مع دول مجاورة وصديقة .. رسائل خاصة لدول الخليج

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

عدد القراءات 558

أعلنت طهران أنها ستجري مناورات عسكرية بالاشتراك مع دول مجاورة وصديقة في المياه الإقليمية في المحيط الهندي وبحر قزوين.

أفادت وكالة "فارس" أن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، أعلن عن إجراء إيران لمناورات مشتركة مع الدول المجاورة والصديقة في المياه الإقليمية في المحيط الهندي وبحر قزوين.

وأشار المسؤول العسكري الإيراني خلال معرض في القاعدة البحرية بمدينة خرمشهر إلى أن "القوة البحرية للجيش لديها حضور دائم في المياه الإقليمية الإيرانية وكذلك في البحار المجاورة، والأمن كامل ومستدام، وبفضل حضور القوات الإيرانية في البحار فإنه لا يوجد أي خطر يهدد أمن البلاد".

وأكد خانزادي أن إيران تخطط لإقامة مناورات العام الجاري بالاشتراك مع الدول مجاورة وصديقة في المياه

وأضاف الأميرال خانزادي "إن وجودنا الدائم، سيستمر طيلة عام 2019 في المياه الإقليمية الإيرانية والبحار الحرة، وكذلك في البحار المجاورة، مثل خليج عدن، وسنكون متواجدين من أجل إحلال الأمن المستدام واجتثاث الفوضى الأمنية".

وتوقع القائد العسكري الإيراني إدخال المدمرة "دماوند" الإيرانية الصنع في المياه الشمالية للبلاد في النصف الثاني من الشهر الجاري، وقد انتهت عمليات بنائها وتم البدء بتزويدها بالمعدات، وأشار إلى أنه "وبعد ذلك لدينا في جدول الأعمال إدخال المدمرة "دنا" في مياه إيران الجنوبية، وكذلك إدخال أول جيل من القطع البحرية ميشكا من فئة "صبا" إلى الخدمة".

وأردف خانزادي: بشكل عام فإن مجموعة واسعة من المعدات المحلية الصنع ستنضم العام الجاري إلى القوة البحرية الإيرانية.