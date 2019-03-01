10 اختراقات علمية تقهر الأرق!

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يصاب معظمنا بالإرهاق الشديد نتيجة قلة النوم التي تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مع تدهور المزاج وعدم القدرة على التركيز.

ويمكن أن تؤدي مشكلات النوم المنتظمة، إلى السمنة وأمراض القلب وحتى مرض السكري.

ويحتاج معظم الناس إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة، ولكن مع ازدحام الحياة الحديثة، يمكن أن يكون ذلك في غاية الصعوبة.

وبهذا الصدد، قدمت خبيرة النوم والصحة العقلية، جين بوزير، 10 اختراقات علمية مضمونة للحصول على ليلة نوم مثالية:

1- ضبط وقت النوم أوضحت جين بالقول: “تماما مثل الأطفال، حدد وقتا للذهاب إلى السرير، حيث أن اختلاف أوقات النوم والافتقار إلى الروتين، يربك الجسم”.

2- التزم بروتين معين

تنصح جين بإعداد روتين محدد قبل النوم، مثل الحرص على الاستحمام وتنظيف الأسنان. وقم بتطوير روتين يخبر عقلك وجسمك بأن الوقت حان للنوم.

3- إنشاء مساحة هادئة

قالت جين: “تخلص من أداوت التكنولوجيا وكل ما لا تستخدمه، واخلق بيئة هادئة للنوم على سرير مريح. وضع ستائر لتعتيم غرفة نومك، ودعم إيقاع جسمك اليومي”.

4- كتابة المذكرات

تساعد كتابة المذكرات في بعض الأحيان على التخلص من أعباء اليوم، وتتيح الفرصة للشعور بالامتنان يوميا.

5- ممارسة اليوغا

تقول جين إن ممارسة اليوغا قبل بضع ساعات من النوم، لمدة نصف ساعة إلى ساعة، يمكن أن تساعد جسمك على الاسترخاء وتخفيف حدة التوتر والاستعداد للنوم.

6- إيقاف استخدام الأجهزة المحمولة

تؤكد جين أن إيقاف تشغيل التكنولوجيا أمر أساس للحصول على نوم جيد ليلا، حيث أن الضوء الأزرق في التكنولوجيا يخدع العقل للتفكير في أنه ضوء النهار.

7- التأمل الت جين: “ابحث عن أسلوب للاسترخاء مدة 10 دقائق قبل النوم، حيث أن الوعي بالأفكار والمشاعر والأحاسيس الجسدية، يساعد على التخلي عما قد يجعلك مستيقظا في الليل”.

8- التنفس

تقترح جين ممارسة التنفس العميق البطيء عندما تكون مستلقيا على الفراش، حيث أن التنفس الصحيح يرخي العقل، ويقلل من معدل ضربات القلب ويساعد على استرخاء الجسم.

9- وقف الكافيين

قلل من تناول الكافيين طوال اليوم، وتوقف عن تناوله قبل الذهاب إلى السرير.

10- لا تغضب

قالت جين إن الغضب يمكن أن يكون الفعل الذي يمنعك من النوم. وفي حال شعرت بذلك في غرفة نومك، اذهب إلى غرفة أخرى وافعل شيء ما لتشتيت أفكارك.