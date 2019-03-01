5 سعوديات برزن باحترافية في عالمهن وتخصصهن

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لمعت العديد من أسماء السيدات السعوديات في عالم الطهي والطبخ واستطعن باحترافيتهن خلق أطباقهن الخاصة مما جعلت منهم رائدات في هذا المجال .

٥ سعوديات برزن في عالم الطهي والطبخ باحترافية

رزان ورغد

أنشأت رزان ورغد حسابهم الذي أدخلهم عالم الطبخ في الانستقرام 15 ثانية في عام 2013 والذي بلغ عدد متابعيه حالياً أكثر من 5 مليون متابع، كانت بداية رزان ورغد بسيطة برزن من خلالها حبهم للطبخ الذي تعلماه من والدتهم ، وهم الآن يقدمون اطباقهم بطريقة احترافية تتوافق مع العدد الهائل الذي يستقبله حسابهم .

فريق عمل وجبات 15 ثانية في الوقت الحالي هم أسرة مكونة من 6 شقيقات، تم تقسيم المهام والأدوار فيما كالتالي غادة المشرفة على أعمال الترجمة ، تغريد مديرة المشروع، رزان المشرفة على قناة اليوتيوب والانستقرام ، رغد المشرفة على حساب سناب شات والتليجرام ، و ريما المشرفة على حساب البريسكوب، جمانة مشرفة التواصل الإجتماعي

ضحى العطيشان

حصلت الشيف ضحى التي تعمل ضمن فريق طبخ بمطعم في أحد فنادق الرياض على دورات متخصصة في فنادق 5 نجوم، لتتقن الطبخ بطريقة صحيحة و احترافية، وتهتم ضحى بطهي الأكلات السعودية المعروفة مثل الكبسة والجريش والمرقوق، بالإضافة إلى الأصناف الأخرى من المطابخ العربية والهندية أيضاً تقوم بتقديم أطباقها المبتكرة .

هند الفوزان

تعمل هند الوزان كعضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود لكنها اتقنت الطهي بطريقة احترافية استطاعت بها جذب أكثر من 400 ألف متابع عبر حسابها على الانستقرام ، وتميزت هند باتقانها عمل العديد من الاطباق والحلويات بطريقة سهلة وممتعة بالإضافة إلى نصائحها المختلفة في عالم الطهي وأدوات الطهي .

الشيف ميادة بدر

عشاق الحلويات خصوصا يعرفون الشيف ميادة والتي تميزت بحلوياتها اللذيذة والرائعة ، وبناء على احترافيتها في هذا المجال تم اختيارها ضمن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا لتحضير أطباق الحلوى للأمير محمد بن سلمان، والوفد المرافق له، وضيوفه الفرنسيين، وتميزت حينها بمزج أساليب الطهي الفرنسية مع النكهات السعودية، إذ استخدمت القهوة العربية كحشو في أحد أطباق الكيك بالبوظة خلال مأدبة العشاء التي أقيمت في مجمع متحف اللوفر، يتابع الشيف ميادة على حسابها المخصص في الطهي أكثر من 35 ألف متابع .

الشيف خلود عولقي

تعد الشيف خلود عولقي أول سعودية تفتتح مطعم ياباني في الرياض بفريق عمل سعودي متكامل قامت بتدريبه بنفسها، وذلك بعد حصولها على دورات متخصصة فيه والتي أهلتها لتكون أول شيف سعودي متخصصة في السوشي، و سافرت خلود برفقة زوجها عام 2014 لأخذ دورة متخصصة في أكاديمية "طوكيو" في سنغافورة، لتعود وتبدأ مشروعها بشكل احترافي وكان الانطلاق عبر حساب خاص على الإنستقرام" ، و في عام 2016، افتتحت مطعمها الخاص وأطلقت عليه اسم " أويشي سوشي".