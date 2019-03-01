بورصة دولة عربية تخسر اليوم أكثر من 3 مليار بختام تعاملات

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية جلسة اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 829.045 مليار جنيه، متأثرًا بيعية من المستثمرين المصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.80%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14193 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.76% وسجل 2438 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.35%، ووصل إلى مستوى 695 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% مسجلًا 1764 نقطة.

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