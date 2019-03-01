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عاجل : وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات
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توفي اليوم الاثنين اللواء عبد القادر العمودي مساعد وزير الدفاع اليمني للقوى البشرية، في حادث سير بأحد شوارع العاصمة المصرية، حسب ما أكد مسؤول أمني.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن العمودي «دهسته شاحنة صغيرة»، في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وأضاف بإنه «تم التحفظ على السائق والسيارة وتم استدعاء ابن المتوفى لسماع أقواله».

وكان العمودي يقوم بزيارة إلى مصر برفقة ابنته التي تخضع للعلاج في القاهرة، بحسب وسائل الاعلام المصرية.

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