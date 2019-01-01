أرقام مفزعة لضحايا «جائحة جديدة» تفتك باليمنيين ومحافظة إب تتصدر

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- كونا

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كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين عن وفاة 166 مواطنا يمنيا جراء إصابتهم بمرض الكوليرا في مختلف مناطق البلاد منذ بداية عام 2019.

وأشارت احصائية لمكتب المنظمة في اليمن ، أنه تم تسجيل 97101 حالة اصابة بالاسهالات المائية الحادة المسببة للمرض من بداية العام وحتى 14 مارس الجاري.

وتصدرت محافظة إب وسط اليمن عدد الوفيات بالجائحة الجديدة لوباء الكوليرا مسجلة 33 حالة وفاة تلتها ريمة 26 حالة وذمار 20 حالة ثم عمران وصنعاء 15 و 14 حالة وفاة على التوالي.

ولفتت المنظمة الى ارتفاع معدلات الوفيات في أوساط النساء بوفاة 86 حالة من أصل 50395 اصابة مثلت 9ر51 بالمئة من إجمالي الحالات المشتبهة بالمرض.

وبينت أن كبار السن والأطفال هم الفئات العمرية الأكثر عرضة للوفاة تبعا للإصابة بالمرض.

وتزداد المخاوف من تفشي موجة ثالثة من وباء الكوليرا مع دخول موسم الأمطار وتدهور الخدمات الصحية.

وقال أحد مستشاري مكتب المنظمة في اليمن أن المرض الان مستوطن في معظم مناطق البلاد ما يعني أنه سيستمر في الظهور لسنوات.

وبين أن مكافحة الوباء تقتضي تحسين شبكات المياه والصرف الصحي وتوفير مياه صالحة للشرب وتحسين البنى التحتية وزيادة التوعية بأهمية النظافة الشخصية والتخلص الامن من المخلفات والنفايات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية سجلت 2743 حالة وفاة بالكوليرا من اصل قرابة مليون و400 ألف اصابة منذ تفشي الوباء في اليمن في ابريل 2017 وحتى نهاية عام 2018.