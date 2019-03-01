اليمن تتقدم لدولة الكويت بطلب إعفاء

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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طلبت اليمن اليوم الاثنين من دولة الكويت اعفائها من مديونية قديمة عليها قيمتها 50 مليون دولار.

وبحسب وكالة سبأ ، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليوم مع وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، إمكانية اعفاء اليمن من المديونية المستحقة للجانب الكويتي منذ سبعينات القرن الماضي والمقدرة بـ 50 مليون دولار.

كما طلب العوج من الجانب الكويتي إمكانية تحمل الحكومة الكويتية سداد التزامات اليمن للصندوق العربي للانماء والبالغة 200 مليون دولار.

وكان اللقاء ناقش عدد من القضايا الاقتصادية ودور الكويت في دعم برامج التنمية في اليمن.

وأشاد وزير التخطيط بالدعم الكويتي السخي لليمن والذي كان اخره الإعلان عن تقديم 250 مليون دولار في مؤتمر المانحين في جنيف.

من جانبه أكد وزير المالية الكويتي حرص حكومة بلاده على مواصلة دعم وتعزيز مسيرة التنمية في اليمن من خلال الاهتمام بدعم الملفين الاقتصادي والمالي.