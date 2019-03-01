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آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1435

أسعار الصرف اليوم الاثنين 18 مارس

الدولار

 شراء 583

بيع 586

السعودي

 شراء 154

بيع 155

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