تحذير خطير وكشف تحركات مريبة لإيرانيين في «اللحية» شمال الحديدة - ماهي مهمتهم؟

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف المتحدث باسم الجيش الوطني العميد "عبده مجلي" أن خبراء إيرانيين يتولون تدريب عناصر حوثية في منطقة اللحية بمحافظة الحديدة على استهداف السفن وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية.

وقال مجلي لصحيفة عكاظ السعودية" لدينا معلومات عن وجود خبراء إيرانيين يدربون مليشيا الحوثي على علميات الاستهداف والتفخيخ من خلال عدد من الزوارق البحرية ذاتية الدفع على ساحل مديرية اللحية شمال الحديدة.

وأكد بأن عملية التدريب تجرى بالقرب من جزيرتي "تلاوين والملك" ومنطقة خور العلوي التي تتخذ المليشيا من مزارعها مخابئ للأسلحة ومعسكرات تدريب.

وحذر مجلي السفن التجارية التي تمر في الملاحة الدولية من خطورة هذه الخطوة وطالب بتوخي الحذر خصوصاً وأن مثل هذه التحركات تنذر بكارثة إرهابية.

وأوضح مجلي بأن على الدول الشقيقة أن تأخذ تهديدات المليشيا على محمل الجد.

ولفت الى ان هذه التهديدات دليل على استمرار إيران في تهريب الأسلحة للمليشيا عبر موانئ الصليف ورأس عيسى وميناء الحديدة .

وأعتبر تهديدات الحوثي تمثل نوعاً من الهستيريا التي يعاني منها جراء الهزائم الكبيرة التي يتلقاها في عدد من الجبهات.

ووصف مجلي التهديدات بأنها استفزاز وتحد واضح لقرارات مجلس الأمن والدول الراعية لاتفاقية السويد.