آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم ما آخر ما قاله كابتن الطائرة الاثيوبية المنكوبة قبل 3 دقائق فقط من وقوع الكارثة؟ 10 أسباب جعلت صنعاء ثالث اسوأ مدينة في العالم 3 قيادات سلالية طائفية ورابعهم وزير وزراء حكومة الحوثيين - تعرف على الحكام الفعليين وأصحاب القرار بعد عبدالملك تحذير خطير وكشف تحركات مريبة لإيرانيين في «اللحية» شمال الحديدة - ماهي مهمتهم؟ الحوثي يعرقل والعالم يحذر.. هل نفذ صبر المجتمع الدولي ؟ صحافيو اليمن لدى الحوثي... من الاختطاف إلى الإعدام وسط تفاقم خلافاتها.. المليشيا تعترف بخسائرها في حجة الحـوثي يدير شبكة للاتجار بالبشر والدعارة واختطاف النساء الحكومة اليمنية تحذر من عدم كشف الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم
كشف المتحدث باسم الجيش الوطني العميد "عبده مجلي" أن خبراء إيرانيين يتولون تدريب عناصر حوثية في منطقة اللحية بمحافظة الحديدة على استهداف السفن وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية.
وقال مجلي لصحيفة عكاظ السعودية" لدينا معلومات عن وجود خبراء إيرانيين يدربون مليشيا الحوثي على علميات الاستهداف والتفخيخ من خلال عدد من الزوارق البحرية ذاتية الدفع على ساحل مديرية اللحية شمال الحديدة.
وأكد بأن عملية التدريب تجرى بالقرب من جزيرتي "تلاوين والملك" ومنطقة خور العلوي التي تتخذ المليشيا من مزارعها مخابئ للأسلحة ومعسكرات تدريب.
وحذر مجلي السفن التجارية التي تمر في الملاحة الدولية من خطورة هذه الخطوة وطالب بتوخي الحذر خصوصاً وأن مثل هذه التحركات تنذر بكارثة إرهابية.
وأوضح مجلي بأن على الدول الشقيقة أن تأخذ تهديدات المليشيا على محمل الجد.
ولفت الى ان هذه التهديدات دليل على استمرار إيران في تهريب الأسلحة للمليشيا عبر موانئ الصليف ورأس عيسى وميناء الحديدة .
وأعتبر تهديدات الحوثي تمثل نوعاً من الهستيريا التي يعاني منها جراء الهزائم الكبيرة التي يتلقاها في عدد من الجبهات.
ووصف مجلي التهديدات بأنها استفزاز وتحد واضح لقرارات مجلس الأمن والدول الراعية لاتفاقية السويد.