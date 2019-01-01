سامسونغ تطور هاتفا بكاميرا خفية

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تعمل شركة سامسونغ الكورية على تطوير هاتف ذكي بشاشة تمتد على كامل الواجهة الأمامية للجهاز.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الشاشة ستخفي تحتها الكاميرا الأمامية وستزود بأجهزة استشعار تحت الشاشة، مع إلغاء المساحات الصغيرة الموجودة في الهاتف التي تحتوي على فتحة عدسة الكاميرا.
وقال يانغ بيونغ دوك، نائب رئيس مجموعة البحث والتطوير في مجال الاتصالات المتنقلة بسامسونغ، خلال مؤتمر صحفي "رغم أنه لن يكون من الممكن إنشاء هاتف ذكي بشاشة على كامل الهاتف، خلال العام أو العامين المقبلين، فإن التكنولوجيا يمكن أن تبلغ إلى النقطة التي ستكون فيه فتحة الكاميرا غير مرئية، مع عدم التأثير في وظيفة الكاميرا".
وجاء الإعلان بعد أقل من شهر من إطلاق الشركة الكورية الجنوبية هاتفها القابل للطي، الذي قوبل بانتقادات بسبب ثمنه المرتفع.
وتميزت هواتف سامسونغ مثل "غلاكسي أس 10" بشاشة "إنفينتي أو" التي تحتوي على فتحة خاصة بالكاميرا في أعلى الشاشة، ولا يوجد أي حواف أخرى، وهو ما يميز هذا النوع من الشاشات.
وأشاد يانغ بشاشة "إنفينتي أو" باعتبارها "علامة فارقة" للشركة، لكنه قال إن سامسونغ تبحث عن تصاميم أكثر قوة، عن طريق نقل الكاميرا تحت الشاشة.
واعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سامسونغ أثبتت في الماضي أنها قادرة على إطلاق تصميمات هواتف طموحة، مثل الهواتف القابلة للطي، لكن هذا لا يعني أن الهاتف الجديد سيظهر قريبا.￼
المصدر : مواقع إلكترونية