وسط تفاقم خلافاتها.. المليشيا تعترف بخسائرها في حجة

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 424



اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية بمقتل 4 من كبار قادتها بينهم أركان حرب اللواء 127 مشاة اللواء محمد المقدمي في معاركها مع قبائل حجور بمحافظة حجة، والتي دخلت شهرها الثاني. وأقر الحوثيون بمقتل اللواء المقدمي، العميد طه الضلعي، المقدم حسين الجيلاني، والنقيب معاذ حليس في معارك حجور، إضافة إلى مئات من المسلحين، وأكدوا أن المقدمي كان قائد العمليات العسكرية ضد القبائل. فيما أعلن الجيش الوطني أمس مقتل القياديين الحوثيين صالح الخوزري وحسين خلوفة مع عشرات من مسلحيهم في معارك على جبهة مران معقل زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي بمحافظة صعدة.

في وقت تصاعدت حدة التمرد في أوساط التحالفات العسكرية بين المليشيا الحوثية، إذ اختطف مسلحون حوثيون يتنمون إلى صعدة بقيادة المدعو «أبو رامي» أمس عددا من جنود قوات الأمن المركزي الذين يعملون في منطقة قحزة بمحافظة إب على خلفية ظهور خلافات بين أبو رامي وقائد أمن إب المعين من الحوثيين عبدالحافظ السقاف، والذي يتهمه الحوثيون بالولاء للرئيس الراحل علي صالح. وأكدت مصادر قبلية أن اشتباكات اندلعت مع نقطة أمنية بعد قيام القيادي الحوثي بنهب دوريات عسكرية تابعة للأمن تبعها تطويق للجنود والقبض عليهم وإيداعهم أحد السجون التابعة للمليشيات.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثي انفلاتا أمنيا كبيرا، إذ تقوم عصابات الحوثي بالاعتداء على المدنيين ونهب ممتلكاتهم، وتصفية اثنين من المواطنين اليمنيين داخل أحد المتاجر في صنعاء أمس الأول.