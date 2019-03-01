هذا ما تركه الحوثيين خلفهم في مناطق حيوية وسكنية بالساحل الغربي وعثر عليه الجيش اليوم - شاهد

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تواصل قوات الجيش الوطني التخلص من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية بكميات مهولة في مناطق حيوية وسكنية على امتداد مناطق الساحل الغربي لليمن قبل دحرها منها.
وتمكنت الفرق الهندسية صباح اليوم الاحد في منطقة غليفقة الساحلية جنوب الحديدة من تفجير كميات من الصواريخ التي حولتها المليشيات الحوثية إلى ألغام.
وكانت وحدات الهندسة في قوات العمالقة فككت ونزعت خلال الفترة الماضية الكثير من تلك الصواريخ من ميناء الحيمة وكافة المصائد السمكية الممتدة على طول الشريط الساحلي من الخوخة جنوبا إلى مدينة الحديدة شمالا، وكذلك من الطرقات والمناطق والأحياء السكنية المحررة.
وتعد عملية التفجير للألغام والمتفجرات هي الثانية خلال 24 ساعة والخامسة في أقل من شهر.