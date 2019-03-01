اندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيات بـ«تعـز»

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قُتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد،17 مارس 2019 م بنيران أبطال الجيش الوطني، في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.

وبحسب موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" فأن المواجهات اندلعت عقب رصد قوات الجيش، مساء اليوم، محاولة تسلل لعناصر من المليشيا، باتجاه مواقع في منطقة "جواعة" بمديرية مقبنة وفقاً لموقع

واحبطت قوات الجيش، محاولة عناصر المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.