سر دموع الملك سلمان في الحفل الكبير

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رصد مقطع فيديو لحظات مؤثرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال آداء رقصة "العرضة السعودية"، أمس الجمعة 16 مارس/ آذار.
وكان الملك سلمان يشهد حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وظهر الملك، في الفيديو، متأثرا، كما يقول سفير السعودية في الإمارات تركي الدخيل.
وكتب الدخيل على "تويتر": "الملك سلمان بن عبدالعزيز تدمع عينه وهو يتذكر رحلة توحيد هذه البلاد على يد والده، وما بذله أبناؤه من بعده للمحافظة على أمن هذا الوطن ونمائه ورخائه".
وأضاف: "دمعتك غالية سيدي، لي بكت نجد العذية تهل دموعنا".
ورعي الملك سلمان، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، مساء أمس الجمعة، حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لجياد الإنتاج المحلي.
وأقيم الحفل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.