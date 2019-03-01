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تحذير عاجل للمواطنين في 5 محافظات

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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نبه المركز الوطني للأرصاد، مساء الأحد 17 مارس/آذار، من كتلة غبار واسعة الانتشار تؤثر حاليا على المناطق الصحراوية لخمس محافظات، خلال الـ 24 الساعة القادمة.

وأكد المركز أن كتلة الغبار ستؤثر على المناطق الصحراوية بمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، والجوف، وقد يمتد تأثيرها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية.

ودعا المركز المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة من يعانون من الأمراض الصدرية وكذا سائقي المركبات في الخطوط الطويلة وفي الطرقات الصحراوية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

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