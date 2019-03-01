الطلاب اليمنيين بمدينة ورنجل الهندية ينتخبون هئية إدارية لاتحاد الطلاب في الجامعة

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- الهند: عبدالواحد نعمان الزعزعي

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دشن الطلاب اليمنيين اليوم الأحد 17 مارس 2019 م بمدينة ورنجل اول انتخابات طلابية للهيئة الإدارية والرقابية للاتحاد بجامعة كاكاتيا ولاية تيلنجانا الهندية وقد أسفرت الانتخابات عن فوز 8 مرشحين لعضوية الهيئه الإدارية و 3 مرشحين لعضوية الهيئة الرقابيه ، وكانت النتائج كالتالي :

أولاً الهيئه الادارية:-

١- عبدالكريم الضبري رئيساً للهئية الإدارية

٢- ذو يزن الجرادي أميناً عاماً

٣- معاذ عبدالجليل مندوباً الملحقية الثقافية

٤- احمد طربوش مسؤل اللجنة الثقافة والإعلام

٥- محمد شرف مسؤل اللجنة المالية

٦- نواف مصلح مسؤل اللجنةالعلاقات العامه

٧- محمد سعيد الناطق الرسمي

٨- صابر فارع مسؤل اللجنة الرياضية

* ثانياً هيئة الرقابة :-

١- مروان حسين السروري رئيساً للجنة الرقابية

٢- عمر عبدالعزيز عضواً

٣- عزام عبدالرحمن عضواً

و قد أجريت الانتخابات في حرم الجامعة وفي جوٍ ديمقراطي في إنتخابٍ حرٌ ومباشر وبعدها قامت اللجنة الانتخابية ببدء عملية الفرز بحضور اللجنة الانتخابية ومندوبين عن المرشحين وممثلي عن الطلاب الأجانب، وقد وصلت نسبة الإقبال على الانتخابات أكثر من ٨٥% من إجمالي عدد الطلاب في مدينة وارنجل، حيث حضر للاقتراع ٥٦ طالب من أصل 68 طالب هم إجمالي الطلاب في جامعة المدينة، هذا وقد تم إغلاق المحضر بتوقيع اللجنة الانتخابية التالية اسمائهم د نصر المريسي و د محمد عبدالجليل أ. اسامه الحصيني و د. امين الشرعبي بالإضافة إلي ممثلي الاخوة الزملاء الأفارقة كمراقبين على عملية سير الاقتراع والفرز

لقمان ابراهيم من نيجيريا ومحجوب عبدالله محجوب من جمهورية السودان والسيد تشارلز من جمهورية اوغنداء