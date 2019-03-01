حسناء أوكرانية تحقق رقما قياسيا بطول شعرها متطلعة لموسوعة غينيس – شاهد

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حققت فتاة أوكرانية رقما قياسيا فريدا من نوعه، وهو رقم خاص بطول الشعر، وتطمح الفتاة أيضا في تحقيق رقم آخر خاص بالبالغين.

وبحسب "سي إن إن"، نجحت "أولينا كورزينيوك"، ذات الـ15 عاما، في تحقيق رقم قياسي بطول شعرها، حيث تطمح لتكون صاحبة الشعر الأطول بين الأطفال، في العاصمة كييف.

وتقول الشبكة الأمريكية إنه خلال الاحتفال، وجد خبراء السجل الوطني للأرقام القياسية بأن شعر "ربانزل أوكرانيا" الأشقر يبلغ طوله 2.35 مترا.

وتخطط الشابة أيضا لتحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس".

وفي حياتها اليومية، تبقي "أولينا" شعرها مرتفعا، إذ إن تضفيره يستغرق أكثر من نصف ساعة.

والأمر نفسه بالنسبة إلى غسله، علاوة على الساعات التي يستغرقها الأمر لتجفيف الشعر الطويل، حيث ترفض "أولينا" استخدام المجفف.

وبحسب "يورو نيوز" يبلغ طول "أولينا كورزينيوك" 165 سم، ويبلغ طول شعرها 235 سم، وعندما تقف على كرسي، فإن أطراف شعرها الطويلة تغطي الأرض تقريبًا.

وأدهش خبراء من السجل الوطني الأوكراني للسجلات الذين قاسوا شعر "أولينا" منذ 6 أشهر عندما وجدوا أنه نما 50 سنتيمترا منذ ذلك الحين.