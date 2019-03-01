الطلاب اليمنيين بمدينة ورنجل الهندية ينتخبون هئية إدارية لاتحاد الطلاب في الجامعة حسناء أوكرانية تحقق رقما قياسيا بطول شعرها متطلعة لموسوعة غينيس – شاهد 8 انتصارات تفصل برشلونة عن لقب الليغا الـ26 دون بالون: ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع ماني إسرائيل تستعد لليوم الأسود صحيح البخاري يحظر مستشارا مصريا مثيرا للجدل خدعة في آيفون تتيح كتابة الرسائل بأي لغة في العالم!! بالفيديو.. حيل ومزايا قد لا تعرفها في هواتف آيفون! تحركات ملكية في ”صنعاء“.. تعيين ”الحوثي“ في منصب جديد وترتيبات للاطاحة بـ”المشاط“ أردوغان: العالم يحجم عن وصف سفاح نيوزيلندا بـالإرهابي المسيحي
حققت فتاة أوكرانية رقما قياسيا فريدا من نوعه، وهو رقم خاص بطول الشعر، وتطمح الفتاة أيضا في تحقيق رقم آخر خاص بالبالغين.
وبحسب "سي إن إن"، نجحت "أولينا كورزينيوك"، ذات الـ15 عاما، في تحقيق رقم قياسي بطول شعرها، حيث تطمح لتكون صاحبة الشعر الأطول بين الأطفال، في العاصمة كييف.
وتقول الشبكة الأمريكية إنه خلال الاحتفال، وجد خبراء السجل الوطني للأرقام القياسية بأن شعر "ربانزل أوكرانيا" الأشقر يبلغ طوله 2.35 مترا.
وتخطط الشابة أيضا لتحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس".
وفي حياتها اليومية، تبقي "أولينا" شعرها مرتفعا، إذ إن تضفيره يستغرق أكثر من نصف ساعة.
والأمر نفسه بالنسبة إلى غسله، علاوة على الساعات التي يستغرقها الأمر لتجفيف الشعر الطويل، حيث ترفض "أولينا" استخدام المجفف.
وبحسب "يورو نيوز" يبلغ طول "أولينا كورزينيوك" 165 سم، ويبلغ طول شعرها 235 سم، وعندما تقف على كرسي، فإن أطراف شعرها الطويلة تغطي الأرض تقريبًا.
وأدهش خبراء من السجل الوطني الأوكراني للسجلات الذين قاسوا شعر "أولينا" منذ 6 أشهر عندما وجدوا أنه نما 50 سنتيمترا منذ ذلك الحين.