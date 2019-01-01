8 انتصارات تفصل برشلونة عن لقب الليغا الـ26

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بات برشلونة على أعتاب الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليغا"، للمرة الثانية على التوالي، فحسمه للموسم الحالي 2018-2019، بات مسألة وقت فقط، خاصة بعد تعثر أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.

فعقب سقوط الروخيبلانكوس في فخ التعادل أمام أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البطولة، وفي حال تغلب برشلونة على ريال بيتيس، الأحد، سيتسع الفارق بينهما إلى 10 نقاط قبل 10 جولات على نهاية المسابقة.

وحال استمر كلاهما في الفوز بعد ذلك فإن العملاق الكتالوني يمكنه حسم اللقب حسابياً قبل 3 أسابيع على النهاية وبالتحديد في مباراة ليفانتي، على ملعب "كامب نو"، 5 من مايو/أيار المقبل.

وقد يعجل برشلونة بموعد تتويجه باللقب إذا استمر في الفوز وواصل أتلتيكو التعثر مع حساب الفاصل مع ريال مدريد الذي سيتسع إلى 12 نقطة إذا هزم ريال بيتيس.

ويمكن لبرشلونة أن يتعرض لـ3 هزائم مقابل الفوز في 8 مباريات قادمة دون التأثير على مسيرته نحو اللقب حتى إذا فاز أتلتيكو في كل مبارياته المتبقية في البطولة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب "الليغا" برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، ويتبقى له 11 مباراة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 28 مباراة، وخلفه ريال مدريد ثالثاً برصيد 54 نقطة من 28 مباراة.

وسبق لبرشلونة التتويج بلقب "الليغا" 25 مرة، بينهم 7 مرات بآخر 10 مواسم، فيما يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج برصيد 33 مرة.