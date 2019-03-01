الطلاب اليمنيين بمدينة ورنجل الهندية ينتخبون هئية إدارية لاتحاد الطلاب في الجامعة حسناء أوكرانية تحقق رقما قياسيا بطول شعرها متطلعة لموسوعة غينيس – شاهد 8 انتصارات تفصل برشلونة عن لقب الليغا الـ26 دون بالون: ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع ماني إسرائيل تستعد لليوم الأسود صحيح البخاري يحظر مستشارا مصريا مثيرا للجدل خدعة في آيفون تتيح كتابة الرسائل بأي لغة في العالم!! بالفيديو.. حيل ومزايا قد لا تعرفها في هواتف آيفون! تحركات ملكية في ”صنعاء“.. تعيين ”الحوثي“ في منصب جديد وترتيبات للاطاحة بـ”المشاط“ أردوغان: العالم يحجم عن وصف سفاح نيوزيلندا بـالإرهابي المسيحي
كشفت تقارير إسبانية عن طلب الأرجنتيني "ليونيل ميسي" من مسؤولي نادي برشلونة بضرورة انتداب صفقات مميزة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة "دون بالون" أن "ميسي" وجه أنظار برشلونة صوب لاعب ليفربول السنغالي "ساديو ماني" بعد المستوى المميز الذي يقدمه الأخير مع فريقه.
وساهم "ماني" في تأهل ليفربول لدور الـ8 من دوري أبطال أوروبا بعد تسجيل هدفين في مباراة بايرن ميونيخ بدور الـ16 خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-1.
وباتت فرص انتقال "محمد صلاح" إلى برشلونة ضعيفة، في ظل حالة التألق التي يقدمها "ماني" مؤخرا، مقابل عدم تألق "صلاح" هذه الفترة مع الريدز.