دون بالون: ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع ماني

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت تقارير إسبانية عن طلب الأرجنتيني "ليونيل ميسي" من مسؤولي نادي برشلونة بضرورة انتداب صفقات مميزة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "دون بالون" أن "ميسي" وجه أنظار برشلونة صوب لاعب ليفربول السنغالي "ساديو ماني" بعد المستوى المميز الذي يقدمه الأخير مع فريقه.

وساهم "ماني" في تأهل ليفربول لدور الـ8 من دوري أبطال أوروبا بعد تسجيل هدفين في مباراة بايرن ميونيخ بدور الـ16 خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-1.

وباتت فرص انتقال "محمد صلاح" إلى برشلونة ضعيفة، في ظل حالة التألق التي يقدمها "ماني" مؤخرا، مقابل عدم تألق "صلاح" هذه الفترة مع الريدز.