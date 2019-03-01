صحيح البخاري يحظر مستشارا مصريا مثيرا للجدل

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 282

حظرت إدارة موقع "فيسبوك" حساب المستشار القانوني المصري المثير للجدل، "أحمد عبده ماهر"، بسبب آرائه المسيئة لكتاب صحيح البخاري وتراث السنة النبوية.

وأكد "ماهر" نبأ حظره عبر حسابه بـ"تويتر" قائلا "حظرني الفيسبوك من النشر لمدة شهر مجددا.. لقد سئمت".

وسبق أن حذرت إدارة موقع فيسبوك "ماهر" مرارا بسبب كتاباته التي وصفت بـ"المسيئة للإمام البخاري"، والتي أثارت مشاعر أعداد كبيرة من المسلمين.

وكتب "ماهر" على فيسبوك قبل حظر حسابه أنه جاءه "تحذير من إدارة فيسبوك بضرورة حذف مقالي بعنوان هل البخاري عاقل؟.. وهذه أول مرة ألاحظ بأن للبخاري كرامات وصبيان في أمريكا".

ويختبر "أحمد عبده ماهر"، أحد أكثر من أثاروا الجدل في مصر بآرائهم ومواقفهم، خاصة المتعلقة بالتراث والإسلام، فهو أول مَن هاجموا صحيح البخاري وكذّب معظم ما جاء فيه إلى درجة أن البعض وصفه بـ"عدو البخاري".

كما أنه أول مَن هاجموا مناهج الأزهر وزعم أنها سبب في انتشار التطرف والإرهاب في مصر والعالم بأسره.

ولا تتوقف آراء "ماهر" المثيرة للجدل عند هذا الحد، فهو لا يخفي عداء ظاهرا لكتب الصحاح الستة للسنة النبوية، وكذلك مناهج الفقه على المذاهب الأربعة، وهو ما يدفع كثيرين لاعتباره عداء للدين والتراث الإسلامي، لكن "ماهر" يقول إنه يعادي الكتب التي شوهت الإسلام، دون أن يوضح مصدرا آخر لفهمه للإسلام.