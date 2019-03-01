اللواء أمين العكيمي يتوعد بعدم التساهل مع أي جهات أو عناصر تهدف إلى زعزعة الامن أو تشويه سمعة محافظة الجوف

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توعد اليوم رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف اللواء أمين العكيمي بعدم التساهل مع أي جهات أو عناصر تخريبية تسعى لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة أو تهدف لتشويه سمعتها, مؤكدا على أهمية بسط نفوذ الدولة بالمحافظة وفي كل المديريات المحررة.
جاء هذا خلال ترأسه للجنة اﻷمنية بمحافظة الجوف التي وقفت أمام القضايا الأمنية الهامة , كم تم في اللقاء وضع المعالجات للتداعيات الامنية الطارئة , كما نقشت اللجنة التي عقدت بحضور وكيل اول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف الإختلالات الأمنية العارضة في المحافظة التي تتسبب بها بعض الخارجين عن النظام و القانون .
وخرجت اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف بوضع آليات عمل عاجلة للخطط الأمنية, وفرض نفوذ الدولة وتحقيق الامن ولاستقرار في كافة المناطق المحررة بالمحافظة.