آخر الاخبار

الطلاب اليمنيين بمدينة ورنجل الهندية ينتخبون هئية إدارية لاتحاد الطلاب في الجامعة حسناء أوكرانية تحقق رقما قياسيا بطول شعرها متطلعة لموسوعة غينيس – شاهد 8 انتصارات تفصل برشلونة عن لقب الليغا الـ26 دون بالون: ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع ماني إسرائيل تستعد لليوم الأسود صحيح البخاري يحظر مستشارا مصريا مثيرا للجدل خدعة في آيفون تتيح كتابة الرسائل بأي لغة في العالم!! بالفيديو.. حيل ومزايا قد لا تعرفها في هواتف آيفون! تحركات ملكية في ”صنعاء“.. تعيين ”الحوثي“ في منصب جديد وترتيبات للاطاحة بـ”المشاط“ أردوغان: العالم يحجم عن وصف سفاح نيوزيلندا بـالإرهابي المسيحي

سبأفون .. أصالة وتواصل

اللواء أمين العكيمي يتوعد بعدم التساهل مع أي جهات أو عناصر تهدف إلى زعزعة الامن أو تشويه سمعة محافظة الجوف

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 486

 

توعد اليوم رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف اللواء أمين العكيمي بعدم التساهل مع أي جهات أو عناصر تخريبية تسعى لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة أو تهدف لتشويه سمعتها, مؤكدا على أهمية بسط نفوذ الدولة بالمحافظة وفي كل المديريات المحررة.

جاء هذا خلال ترأسه للجنة اﻷمنية بمحافظة الجوف التي وقفت أمام القضايا الأمنية الهامة , كم تم في اللقاء وضع المعالجات للتداعيات الامنية الطارئة , كما نقشت اللجنة التي عقدت بحضور وكيل اول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف الإختلالات الأمنية العارضة في المحافظة التي تتسبب بها بعض الخارجين عن النظام و القانون .

وخرجت اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف بوضع آليات عمل عاجلة للخطط الأمنية, وفرض نفوذ الدولة وتحقيق الامن ولاستقرار في كافة المناطق المحررة بالمحافظة.

 
إقراء أيضاً
تحركات ملكية في ”صنعاء“.. تعيين ”الحوثي“ في منصب جديد وترتيبات للاطاحة بـ”المشاط“
عقدت اجتماعا فور وصولها.. لجنة عسكرية رفيعة مكلفة من ”هادي“ تصل ”اليمن الصغرى“ لا
بمشاركة وإسناد طيران الأباتشي.. قوات الشرعية تتوغل في معقل ”الحوثي“ وتكبده خسائر
تفاصيل جديدة عن أول حكم قبلي ضد الإمارات - تناقض فاضح وقعت فيه ابوظبي والنخبة تم
جريمة بشعة سفاحها مشرف حوثي بالعاصمة يقتل جيرانه ينافس بتوحشه داعش... شاهد
بريطانيا تصفع الانفصاليين مجددا وتكشف عن تحرك قادم ضد الحوثي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس