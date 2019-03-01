عقدت اجتماعا فور وصولها.. لجنة عسكرية رفيعة مكلفة من ”هادي“ تصل ”اليمن الصغرى“ لانهاء توتر قبائلها مع القوات السعودية

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصلت لجنة عسكرية رفيعة، اليوم الاحد 17 مارس/آذار، الى محافظة المهرة (شرقي اليمن)، في ظل توتر أمني بين قبائل المهرة والقوات السعودية المتواجدة في المحافظة.

وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، كلا من وكيل وزارة الداخلية، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ووكيلي جهازي الأمن القومي والسياسي.

وكان في استقبالها بمطار الغيضة الدولي محافظ المهرة راجح باكريت، وقائد محور الغيضة العميد الركن عبدالله منصور، ومدير الأمن السياسي ومدير الأمن القومي وقائد قوات التحالف وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين بالمحافظة.

وفور وصولها، عقدت اللجنة اجتماعا مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ راجح باكريت، حيث أكد ”النخعي“ على توجيهات الرئيس هادي القاضية بـ”فرض هيبة الدولة والنظام والقانون والحفاظ على أمن واستقرار المهرة والنأي بها عن المشاكل الأمنية“.

وأوضح ”النخعي“ أن اللجنة ستعقد عدداً من اللقاءات مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والتحالف العربي في المهرة، كما ستزور وحدات الجيش والأمن، وسترفع تقريراً شاملاً حول أوضاع المحافظة والاحتياجات المطلوبة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم.

ووصف المهرة بـ”اليمن الصغرى“ كونها تضم مختلف أبناء اليمن، بحسب وكالة ”سبأ“.