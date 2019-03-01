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بمشاركة وإسناد طيران الأباتشي.. قوات الشرعية تتوغل في معقل ”الحوثي“ وتكبده خسائر فادحة – فيديو

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد 17 مارس/آذار، تقدماً جديداً في مديرية باقم باتجاه يسنم ومديرية مجز بمحافظة صعدة (شمال اليمن).

وتمكن الجيش الوطني من تحرير قرى “الجلح”، ”السلفة“، و”الدحل“، بالإضافة إلى تحرير وادي "المبطح" ووادي "آل عسلان" وجهلة آل الزماح، غرب مديرية باقم بمحاذاة مديريه مجز.

واسفرت المعارك عن سقوط 70 حوثيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات، فيما تمكنت مقاتلات التحالف ”اباتشي“ من تدمير آليات عسكرية للمليشيات بينها عيارات 23 وعدد من الأطقم.

ولاتزال مستمرة حتى الآن وسط تقدم ثابت لقوات الجيش الوطني بإسناد طيران التحالف، بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة. 

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