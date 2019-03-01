جريمة بشعة سفاحها مشرف حوثي بالعاصمة يقتل جيرانه ينافس بتوحشه داعش... شاهد بالفيديو قصة الصورة الأكثر تعبيرا في مجزرة المسجدين بنيوزيلندا بريطانيا تصفع الانفصاليين مجددا وتكشف عن تحرك قادم ضد الحوثي لماذا قررت قطر تعلق جميع رحلاتها إلى الخرطوم مستجدات عاجلة من صعدة : توجيه ضربة موجعة لـ عبدالملك في مران والجيش يعلن تحرير آخر معاقل الحوثيين أول توجيه للمحافظ شمسان فور وصوله تعز لأول مرة وتصريح قوي حول انتمائه الحزبي ورسالة للخارجين عن القانون شخصية سعودية معروفة توجه طلبا مهما لقيادة المملكة يخص اليمنيين وتتساءل : أين الشرعية؟ الشرعية تعلن الجاهزية للحرب والكشف عن ضغوطات دول كبرى وتحرك اممي امريكي تهديد حوثي بضرب 300 هدف في السعودية والامارات وتوجيه تحدي صريح لطيران ودفاعات التحالف إجراءات حوثية قمعية في حجور
جريمة بشعة هزت العاصمة صنعاء، والتي تسيطر عليها المليشيات الحوثية وتشهد فوضى وانفلاتًا أمنيًّا مرعبًا، حيث أقدم مُسلح في أحد المحلات التجارية على قتل جيرانه في المحل المجاور، في العاصمة اليمنية صنعاء وسط ذهول المواطنين.
إنقاذ حياة وتداول ناشطون يمنيون، مقطع فيديو التقطته كاميرا المحل المقابل، وفيه يظهر مسلح يخرج من أحد المحلات التجارية شاهرًا سلاحه «مسدس»، ويباشر إطلاق النار على جيرانه في المحل المجاور وقتل اثنين منهم،
ثم يعود للجلوس أمام محله وسط ذهول في أوساط المواطنين الذين تجمّعوا لاحقًا أمام محل الضحايا. حالة صدمة في أوساط اليمنيين الذين قالوا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يعبر باختصار عن وضع العاصمة صنعاء في ظل سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.
وتشهد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي انفلاتًا أمنيًّا مريعًا، وتزايدًا قياسيًّا في معدلات الجريمة والقتل خارج القانون. ولم تكن تلك الجريمة المروعة آخر الجرائم في صنعاء، فقبل عدة أيام اختفت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، في ظلّ تصاعد مخيف لهذه الظاهرة، ووسط تكتم إعلام شديد.