حلم رونالدو الجديد يراود إدارة يوفنتوس بقوة

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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يبحث نادي يوفنتوس عن رونالدو جديد لكن هذه المرة ليس في عمر متقدم. مسؤولو السيدة العجوز وضعوا خطة واضحة، ويريدون دفع أي شيئ من أجل إتمامها.



وضع النادي الإيطالي نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على رأس أولوياتهم للمرحلة المقبلة، فهم لا يريدون من الآن انقطاع المواهب الفريدة من أرض تورينو، واللاعب الفرنسي الشاب، هو حلم المستقبل بالنسبة لهم.



ولكن في المقابل يعتبر مبابي هو جوهرة باريس سان جيرمان ولا يفكر في التفريط فيه، وكذلك الأمر بالنسبة للنجم البرازيلي نيمار. الفرنسيون وضعوا لافتة على هذا الثنائي تقول، غير قابل للبيع، وبالتالي يعلم مسؤولو يوفنتوس أن مصير أي مفاوضات مع باريس سان جيرمان سيكون الرفض، في حين أنهم قد يقبلوا برحيل نجوم مثل كافاني الذي يعد هدفا لكل من فريقه القديم نابولي، وإنتر ميلان، بالإضافة إلى يوفنتوس نفسه.

ورغم كل شيء لن يتراجع يوفنتوس عن حلمه، لكنه سيواصل ترتيب أوراقه وانتظار الفرصة المناسبة لعلها تتحقق في أي وقت.