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لماذا قررت قطر تعلق جميع رحلاتها إلى الخرطوم

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب
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قررت الخطوط الجوية القطرية تعليق جميع رحلاتها من وإلى العاصمة السودانية الخرطوم مؤقتا لأسباب تجارية اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2019 حتى اشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان لها على المسافرين الذين لديهم تذاكر محجوزة من أو إلى الخرطوم للسفر بعد تاريخ 31 مارس الاتصال بمكتب الحجز لاسترداد ثمن التذكرة كاملاً.

أما المسافرين الذين قاموا باستخدام إحدى الرحلات في تذكرتهم، فسوف تتيح الشركة أمامهم خيارات لرحلات بديلة، وتوصيهم بالاتصال بوكيل سفرهم.

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