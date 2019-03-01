مستجدات عاجلة من صعدة : توجيه ضربة موجعة لـ عبدالملك في مران والجيش يعلن تحرير آخر معاقل الحوثيين

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن الجيش اليمني اليوم الاحد تحرير مواقع جديدة في اخر معاقل المليشيا في جبهة باقم بمحافظة صعدة (اقصى شمال اليمن).

وقال موقع الجيش «ان قوات الجيش الوطني احرزت اليوم الاحد تقدمات ميدانية كبيرة في مديرية باقم بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

واستعادت قوات الجيش السيطرة على قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح، اخر معاقل المليشيا الانقلابية غربي باقم والواقعة بالقرب من مديرية مجز.

وحقق الجيش الوطني هذه التقدمات من خلال عملية عسكرية واسعة نفذت صباح اليوم وبمساندة من قوات التحالف العربي.

وبالتزامن مع المعارك الميدانية شنت مقاتلات التحالف وطيران الاباتشي غارات مكثفة على مواقع تمركز المليشيا الانقلابية وتعزيزاتهم.

وخلفت المعارك وغارات التحالف اكثر من عشرين قتيلا وعشرات الجرحى ومن بين القتلى قائدين ميدانيين هما مشرف مربع مديرية باقم ومجز، اصيل الخولاني والمدعو ابو رضوان المؤيد.

وامس لقي اثنين من قيادات ميلشيات الحو ثي الانقلابية، مصرعهما مع عدد من عناصرهما، خلال المواجهات التي دارت، ، في جبهة مران بمحافظة صعدة معقل زعيم الميلشيات.

وبحسب موقع الجيش فإن القياديين الميدانيين هما صالح الخوزري، وحسين خلوفة، كانا يقودان مجاميع ميلشيات الحوثي في ذات الجبهة، وهي قيادات ميدانية مقربة من عبدالملك.

وخلال معارك الأيام الماضية في صعدة لقي عشرات من عناصر المليشيا الانقلابية بينهم قيادات ميدانية مصرعهم، في الوقت الذي احرزت قوات الجيش الوطني تقدماً كبيراً في الجبهة.