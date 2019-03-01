أول توجيه للمحافظ شمسان فور وصوله تعز لأول مرة وتصريح قوي حول انتمائه الحزبي ورسالة للخارجين عن القانون شخصية سعودية معروفة توجه طلبا مهما لقيادة المملكة يخص اليمنيين وتتساءل : أين الشرعية؟ الشرعية تعلن الجاهزية للحرب والكشف عن ضغوطات دول كبرى وتحرك اممي امريكي الحوثي يعلن الحرب على السعودية والامارات وتوجيه اخطر تهديد وتحدي لطيران ودفاعات التحالف إجراءات حوثية قمعية في حجور اختطاف الفتيات..شبح مرعب يروّع صنعاء رسوم جدارية في صنعاء تعكس الخوف والأمل العالم فشل فى الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم ميليشيات الحوثي تتباهى بترسانتها وتتوعد باستهداف الرياض وأبوظبي في ذكراها الرابعة..ماذا حققت عاصفة الحزم في اليمن؟
وصل اليوم الأحد، محافظ تعز نبيل شمسان الى المحافظة، لأول مرة منذ تعيينه قبل اكثر من شهرين.
وعقد المحافظ شمسان بعد وصوله الى مقر المحافظة مؤتمرا صحفيا بحضور وكلاء المحافظة وقائد المحور ومدير عام الشرطة.
ومن ابرز ماقاله في المؤتمر «لست مع حزب او جماعة أوفئة، وسنعمل مع الجميع من اجل مصلحة تعز».
ووجه شمسان بإيقاف كل القضايا المرفوعة ضد الناشطين والصحفيين على ذمة قضايا نشر، داعيا الى فتح صفحة بيضاء مع الاعلامين والصحفيين والناشطين.
كما أكد على استكمال تفعيل المؤسسات وضبط الأمن في محافظة تعز ، وفي حديثه رسالة مباشرة للجماعات المسلحة في تعز والخارجين عن القانون.