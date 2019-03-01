أول توجيه للمحافظ شمسان فور وصوله تعز لأول مرة وتصريح قوي حول انتمائه الحزبي ورسالة للخارجين عن القانون

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وصل اليوم الأحد، محافظ تعز نبيل شمسان الى المحافظة، لأول مرة منذ تعيينه قبل اكثر من شهرين.

وعقد المحافظ شمسان بعد وصوله الى مقر المحافظة مؤتمرا صحفيا بحضور وكلاء المحافظة وقائد المحور ومدير عام الشرطة.

ومن ابرز ماقاله في المؤتمر «لست مع حزب او جماعة أوفئة، وسنعمل مع الجميع من اجل مصلحة تعز».

ووجه شمسان بإيقاف كل القضايا المرفوعة ضد الناشطين والصحفيين على ذمة قضايا نشر، داعيا الى فتح صفحة بيضاء مع الاعلامين والصحفيين والناشطين.

كما أكد على استكمال تفعيل المؤسسات وضبط الأمن في محافظة تعز ، وفي حديثه رسالة مباشرة للجماعات المسلحة في تعز والخارجين عن القانون.