شخصية سعودية معروفة توجه طلبا مهما لقيادة المملكة يخص اليمنيين وتتساءل : أين الشرعية؟

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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طالب الكاتب السعودي والمحلل السياسي سليمان العقيلي قيادة المملكة بأن تولي اهتماما خاصا بالنخب اليمنية التي تقيم حاليا في السعودية.

وقال العقيلي في تغريدة تابعها (مأرب برس) على حسابه في تويتر «اتمنى من القيادة السعودية ان توجه باهتمام خاص يولى للنخب اليمنية المقيمة في المملكة( مثقفون واعلاميون و كتاب وادباء ) ».

وطالب العقيلي السلطات السعودية بحل مشاكل النخب اليمنية التي اشار اليها فيما يتعلق باقامتهم مع اسرهم وتأشيرات خروجهم ودخولهم وحل مشكلاتهم في حال تقصير اجهزة الحكومة اليمنية - حسب تعبيره - وقال ان ذلك ، لاهمية دورهم في تطوير علاقات البلدين .

وفي تغريدة اخرى اورد العقيلي نموذجا لاحد الاعلاميين اليمنيين المقيمين في المملكة ، وما لاقاه من معاناة وصعوبات تتعلق بمشاكل الاقامة والرسوم .

وكتب العقيلي «الاعلامي اليمني الزميل عمر المرشد الذي سخر وقته وجهده لفضح الجرائم الحوثية و خدمة القضية اليمنية بشكل عام والمقيم في الرياض حاليا يعاني من انتهاء الاقامة ولا يستطيع ترحيل اسرته بسبب رسوم التأخير».

وتساءل العقيلي عن دور الحكومة اليمنية من كل ذلك قائلا :« اين دور الحكومة اليمنية مع اعلامييها ؟ وهل يمكن حل الامر مع السلطات المحلية؟».

ويعد العقيلي من ابرز الوجوه الاعلامية الداعمة للشرعية والتحالف في اليمن ، ونشط مؤخرا في فضح ممارسات الانفصاليين في الجنوب ووجه نقدا لاذعا لما يسمى المجلس الانتقالي الذي تدعمه الامارات.