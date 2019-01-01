الحوثي يعلن الحرب على السعودية والامارات توجيه اخطر تهديد وتحدي لطيران ودفاعات التحالف

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اعلنت جماعة الحوثي الانقلابية مضيها في الحرب وتهديد دول الجوار كاشفة عن ترسانة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ، زعمت انها لاتزال تمتلكها .
وهدد المتحدث باسم قوات الحوثيين يحي سريع، باستهداف 300 هدف عسكري في السعودية والإمارات، معلناً عن إنتاج صواريخ باليستية محلية الصنع بنسبة 100%.
وقال خلال مؤتمر صحفي في صنعاء إن جماعة الحوثيين تملك مخزونا استراتيجيا من الصواريخ الباليستية، وقادرة على إطلاق العشرات منها دفعة واحدة، مضيفاً إن جماعته أنتجت وصنّعت أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية.
وأضاف "هناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلا".
وذكر سريع إن "دخول سلاح الجو المسير في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية بإضافة 300 هدف عسكري، والأهداف المشروعة لقواتنا تمتد إلى عاصمة النظام السعودي وإلى إمارة أبو ظبي".
وأوضح بأن ما تعرض له اليمن من غارات جوية يجعله من ضمن البلدان التي تعرضت لأكبر عدد من الغارات في تاريخ الحروب منذ استخدام سلاح الطيران، يتجاوز بكثير حربي الخليج الثانية والثالثة.