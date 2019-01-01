إجراءات حوثية قمعية في حجور

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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ذكرت مصادر قبلية في محافظة حجة أن الجماعة الحوثية فرضت إجراءات قاسية على سكان مديرية كشر بعد احتلالها، وسط حملات دهم وتفتيش مستمرة للمنازل وحصار للمنطقة ومنع من الحركة لسكان القبائل.

وأقامت الميليشيات الحوثية - بحسب شهود قبليين - عشرات من نقاط التفتيش في المنطقة كما كلفت أتباعها بمهمة الإشراف على القرى السكنية وملاحقة من تتهمهم الجماعة بأنهم من المناهضين لها.

وقالت المصادر إن مسلحي الجماعة فرضوا حظر التجوال في القرى والمناطق ليلاً، كما طلبوا من أبناء المنطقة عدم حمل السلاح أو الصعود إلى سطوح منازلهم، في ظل حملات دهم ومصادرة للممتلكات.

وكانت الجماعة قامت بعمليات تصفية للجرحى وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق رجال القبائل بعد سيطرتها على كشر، بما في ذلك تصفية كبار قادة المقاومة القبلية التي صمدت في مواجهة الزحوف العسكرية للميليشيات نحو شهرين كاملين.