خبر سار.. الإعلان عن صرف مرتبات موظفي هذه الجهة الحكومية بـ«كافة المحافظات اليمنية»

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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وجه وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور عبد الرزاق الأشول،اليوم السبت بصرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع في جميع المحافظات اليمنية، بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال الدكتور حمود العودي، أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء، ورئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، إن الدكتور عبدالرزاق يحيى الأشول، وجه بصرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع في جميع المحافظات.

وأشاد العودي، في منشور له على صفحته بــ"الفيس بوك"، بدور الوزير الأشول، في صرف مرتبات المدرسين، وذلك خلال لقاءه بالأخ أنور خالد شعب، مندوب التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، في مكتبه في عدن الإثنين الماضي. حسب قوله.

ويعاني الموظفون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من أوضاع معيشية صعبة، خصوصا مع استمرار انقطاع مرتباتهم للعام الثاني والنصف على التوالي.

وشرعت الحكومة الشرعية مؤخرا، في البدء بصرف مرتبات بعض الجهات الحكومية، ومنها مرتبات المتقاعدين بشكل منتظم، وكذا موظفي محافظة الحديدة، في مختلف المكاتب، اضافة الى التوجيه بصرف 50 % من مرتبات المدرسين في الجامعات الخاضعة لسيطرة الحوثي، ومرتبات موظفي وزارة الصحة.