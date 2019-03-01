وزارة الأوقاف تعلن موعد بدء التصفيات الأولية والنهائية للمسابقات الدولية للقرآن الكريم لهذا العام وتضع شروطاً للمتقدمين

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع التحفيظ، اليوم السبت،16مارس 2019 م عن البدء بالتصفيات الأولية والنهائية للمسابقات الدولية للقرآن الكريم لهذا العام 2019م في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.
ووضعت الوزارة شروطاً للمتقدم ، تبدأ في حفظه للمصحف كاملا ًمع سلامة التجويد، وأن يكون عمر المتسابق يتراوح ما بين 18إلى 25 سنة، بالإضافة إلى كونه لم يشارك في ثلاث مسابقات دولية من قبل.
وتتوفر مراكز للمنافسة على التصفيات النهائية للمسابقة الدولية في كل من عدن وتعز وسيئون ومأرب وشبوة والمكلا، كم تم وضع رقم للمسابقة عبر الإيمو لمن هم في الداخل ممن لم يستطيع الوصول إلى مراكز المسابقة أو من هم في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيون الحوثيون، ورقماً آخر لمن يرغب في الدخول في المنافسة من اليمنيين في الخارج.
وتأتي هذه التصفيات برعاية من وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، وذلك ضمن إهتمام الوزارة بكتاب الله الكريم وخوض الغمار في المسابقة فيه لما له من خيرية " فخيركم من تعلم القرآن وعلمه".
وكانت الوزارة قد رعت برنامج " في رحاب القرآن الكريم" الذي سيُعرض على " قناة اليمن الفضائية" في شهر رمضان المبارك القادم، بعد توقفه لمدة خمس سنوات منذ إنقلاب الحوثيين على الدولة.