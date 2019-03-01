الرئيس أردوغان لسفاح نيوزيلندا: يا عديم الشرف إسطنبول ليست نيوزيلندا

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - الأناضول

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “منفذ الهجوم في نيوزيلندا زيّن أسلحته التي استخدمها خلال المجزرة بأسماء جميع أعداء الأتراك والمسلمين، بما في ذلك تاريخ حصار فيينا الثاني ورموز طغاة الحملات الصليبية”.

جاء ذلك في كلمة أمام حشد جماهيري، لحزب العدالة والتنمية، بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا، السبت، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/آذار.

وتساءل الرئيس أردوغان: “كيف يمكن توجيه قاتل كهذا في الجانب الآخر من الأرض، للإتيان بمثل هذه الجريمة، وهو يحمل كل هذه الضغينة حيال المسلمين والأتراك؟”.

وأردف الرئيس التركي قائلا: “الإرهابي هذى بأنهم سيأتون إلى إسطنبول ليهدموا المساجد والمآذن.. أيا عديم الشرف إسطنبول ليست نيوزيلندا”.

وأوضح أردوغان أن “هجوم نيوزيلندا والرسائل الموجهة إلينا عبره ليست الأولى من نوعها”.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن “القاتل سبق وأن جاء إلى اسطنبول ثلاثة أيام، وزارها مرة أخرى 40 يوما، يجري الآن التحقيق في ذلك، ماهي الجهات التي على صلة بها، سنكشف ذلك”.

وأعرب أردوغان أن تطلع تركيا أن تحاسب نيوزيلندا هذا المجرم الذي ارتكب مجزرة أودت بحياة أكثر من 50 إنسانا، وإنزال أشد العقوبة بحقه.

وشدد على أنه “من غير المقبول أن يفلت القاتل بالبقاء مدة في السجن والخروج لاحقا، فهذا أمر لا تحمد عقباه”.